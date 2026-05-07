У предпринимателя из Кисловодска изъяли контрафактные вейпы на 22 млн рублей. Фото: ГУ МВД России по СК

В Кисловодске оперативники пресекли незаконную продажу крупной партии немаркированных вейпов и никотиносодержащей продукции. Общая стоимость изъятого товара превысила 22 млн рублей. Фигурантом стал 29-летний владелец семи табачных магазинов в городе-курорте.

В ходе обысков в магазинах бизнесмена оперативники изъяли более 12 тысяч единиц продукции – вейпы и никотиносодержащие товары, которые хранились для продажи.

По версии следствия, кисловодчанин приобрел немаркированную продукцию у поставщиков из Москвы. Сам он уверяет, что продавцы заверили его в полной легальности товара – якобы вся продукция промаркирована. Однако предприниматель не стал проводить дополнительные проверки, что теперь ставит под сомнение его добросовестность.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru