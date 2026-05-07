В парке Железноводска появилась именная лавочка в честь 101-летнего ветерана. Фото: соцсети Евгения Бакулина

В Курортном парке Железноводска открыли именную лавочку в честь ветерана Великой Отечественной войны Михаила Гукасяна. Ему 101 год. Он единственный оставшийся в городе участник войны. Идея установить скамейку родилась как знак признательности поколению победителей.

Михаил Гукасян прошел через войну, защищал страну от немецкой угрозы. После победы вернулся домой, воспитал детей и внуков. На сегодняшний день у ветерана пятеро детей – четыре дочери и сын, 10 внуков, 16 правнуков и два праправнука.

«Каждый сможет присесть и вспомнить о его подвиге и всех тех, кто отдал свои жизни за мирное небо над головой. Это не просто предмет городской мебели, а символ признательности и уважения к поколению победителей», – сообщил мэр города Евгений Бакулин.

