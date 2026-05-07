НовостиПроисшествия7 мая 2026 13:50

Тело 95-летнего пенсионера нашли в лесу Северной Осетии

Мужчина ушел из села Хаталдон и не вернулся
Ева ТКАЧЕНКО
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алагирском районе Северной Осетии 6 мая спасатели обнаружили тело 95-летнего мужчины. Пожилой житель села Хаталдон отправился в лес и пропал. Когда он не вернулся домой, на место выехали спасатели. Поиски продолжались некоторое время, но спасатели нашли мужчину уже мертвым.

В общей сложности было задействовано девять специалистов на двух единицах техники. Что именно произошло с пожилым человеком, пока не установлено.

«В Алагирском районе в селении Хаталдон 95-летний мужчина ушел в сторону леса и не вернулся, позже спасателями МЧС России в лесу было найдено его тело; выезжали девять специалистов и две единицы техники», – сообщили в ГУ МЧС по республике.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru