На шахте в Кузбассе из-за задымления эвакуировали рабочих

На шахте «Алардинская» в Калтанском городском округе Кемеровской области случилось задымление. Рабочих срочно эвакуировали. По предварительным данным, загорелся кабель. Об этом сообщили в издании VSE42.RU.

Ситуацией занялись следователи. Они проводят доследственную проверку по статье о нарушении требований промышленной безопасности на опасных объектах. Прокуратура также организовала свою проверку – специалисты выясняют, соблюдалось ли законодательство о безопасности на производстве.

Ранее в СМИ появилась информация, что в шахте превышена допустимая концентрация угарного газа. Данных о пострадавших пока нет.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru