Двух мужчин из Кабардино-Балкарии будут судить за стрельбу в ресторане

В Кабардино-Балкарии передали в суд уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. Фигуранты – двое 29-летних мужчин, один из Нальчика, второй приезжий из соседнего региона. Инцидент произошел еще в июне 2025 года. Об этом рассказали в издании «АиФ-СК».

По данным следствия, приятели отдыхали в ресторане и вели себя слишком громко. Сотрудники службы безопасности сделали им замечание, но это только разозлило гостей. Завязалась ссора, и в какой-то момент один из мужчин достал травматический пистолет и начал стрелять.

В результате несколько человек получили ранения. Медики оценили повреждения как легкий вред здоровью. Теперь хулиганам предстоит ответить по закону. Уголовное дело уже направлено в суд.

