Крупный пожар на АЗС потушили в Каспийске

В дагестанском Каспийске произошел пожар на заправке. Сообщение о возгорании на улице Гагарина поступило спасателям около 15:30, и они сразу выехали на место. По предварительным данным, площадь горения достигает 250 квадратных метров.
Сейчас специалисты работают над ликвидацией огня. К тушению подключают дополнительные силы. Информация о возможных пострадавших пока не поступала.
«Поступило сообщение о загорании в городе Каспийске на улице Гагарина. Незамедлительно на место прибыли пожарно-спасательные подразделения», – сообщили в МЧС республики.
Прокуратура уже начала проверку, в ходе которой надзорники установят обстоятельства и причины произошедшего, а также дадут оценку соблюдению требований законодательства о промышленной и пожарной безопасности на объекте
«По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о внесении актов прокурорского реагирования», – добавили в прокуратуре Дагестана.
UPD: к 16:46 пожарные ликвидировали открытое горение в здании автосервиса.
