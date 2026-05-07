Крупный пожар на АЗС потушили в Каспийске

Крупный пожар на АЗС тушат в Каспийске. Фото: прокуратура Дагестана

В дагестанском Каспийске произошел пожар на заправке. Сообщение о возгорании на улице Гагарина поступило спасателям около 15:30, и они сразу выехали на место. По предварительным данным, площадь горения достигает 250 квадратных метров.

Сейчас специалисты работают над ликвидацией огня. К тушению подключают дополнительные силы. Информация о возможных пострадавших пока не поступала.

«Поступило сообщение о загорании в городе Каспийске на улице Гагарина. Незамедлительно на место прибыли пожарно-спасательные подразделения», – сообщили в МЧС республики.

Прокуратура уже начала проверку, в ходе которой надзорники установят обстоятельства и причины произошедшего, а также дадут оценку соблюдению требований законодательства о промышленной и пожарной безопасности на объекте

«По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о внесении актов прокурорского реагирования», – добавили в прокуратуре Дагестана.

UPD: к 16:46 пожарные ликвидировали открытое горение в здании автосервиса.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru