На Ставрополье начали ремонт трассы в сторону Ростовской области. Фото: соцсети губернатора Ставрополья

В Ставропольском крае начался ремонт участков трассы, которая соединяет регион с Ростовской областью. В этом году дорожники приведут в порядок еще девять километров дороги. Работы уже идут сразу на двух участках.

Трасса считается одной из ключевых для края. По ней ежедневно проходит большой поток транспорта, в том числе большегрузы. Дорогой активно пользуются и жители Красногвардейского округа.

«Используем современные технологии, чтобы дорога служила дольше и выдерживала высокие нагрузки», – сообщил губернатор Ставрополья Владимирн Владимиров.

Сейчас специалисты снимают старое дорожное покрытие, демонтируют барьерные ограждения и восстанавливают основание дороги. В середине мая ремонт начнется еще на одном участке. После завершения работ на трассе обновят дорожное покрытие, укрепят обочины, установят новые ограждения, а также приведут в порядок остановки и автопавильоны.

Всего в 2026 году в Ставропольском крае планируют обновить около 100 километров региональных и местных дорог.

