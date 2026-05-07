Второй раз за день на Ставрополье объявили беспилотную опасность Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Второй раз за день на Ставрополье объявили беспилотную опасность. Режим начал действовать в 16:35 7 мая. Об этом в своих соцсетях написал губернатор края Владимир Владимиров:

«Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность. За помощью обращайтесь по единому телефону экстренных служб 112».

Во время опасности атаки БПЛА необходимо укрыться в помещении без окон и с несущими стенами. Местных жителей просят следить за передаваемыми сообщениями.

Напомним, в первый раз режим беспилотной опасности сняли в 09:16 утра. Он действовал около девяти часов.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru