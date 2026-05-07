Администрация Кисловодска объявила об ограничении движения 8 и 9 мая 2026 года в связи с проведением мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
«Заранее планируйте маршруты с учетом временных ограничений. Также предупреждаем, что стоит подумать о расположении транспортных средств. Не оставляйте машины в местах проведения праздничных мероприятий. Это нужно для безопасности людей, нормальной работы служб и организованного проведения торжеств», – сообщили в пресс-службе горадминистрации.
В 11:00 начнется акция Бессмертный медицинский полк – в память о врачах и медсестрах, работавших в военных госпиталях. До конца праздничного шествия будет перекрыто движение по улице Вокзальной (от Первомайского проспекта до железнодорожного вокзала).
С 7:30 и до окончания основных праздничных мероприятий запретят выезд на проспект Победы в районе улиц Новой, Карла Либкнехта, Героев Медиков и проспекта Цандера.
Объехать данные участки можно по улицам Новой, Куйбышева, Ленинградской, Горького, 40 лет Октября и Островского.