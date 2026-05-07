Обильные осадки вновь ожидаются в горах Дагестана 7 и 8 мая

Ранее в результате обильных осадков в Дагестане пострадали более 6200 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Дагестане объявлено экстренное предупреждение в связи с прогнозируемыми ливнями в предгорной и горной местности. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике, с 7 по 8 мая в отдельных горных и предгорных районах Дагестана ожидается сильный ливень.

Спасатели призывают жителей и гостей республики к внимательности и осторожности. Напомним, ранее в результате обильных осадков в Дагестане пострадали более 6200 человек, пятеро погибли. Были разрушены дома, мосты, опоры электропередач, жители региона понесли колоссальные убытки. По оценке специалистов, в период с конца марта по начало апреля в республике выпало 120 литров осадков на квадратный метр.

Между тем, жителей Дагестана предупреждают также о перебоях с интернетом 7 и 9 мая. Информацию озвучили в минцифры республики.

