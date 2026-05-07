Спасатели полностью ликвидировали пожар на техстанции в дагестанском Каспийске

Крупный пожар на АЗС потушили в Каспийске. Фото: прокуратура Дагестана

Пожар на станции техобслуживания в дагестанском Каспийске ликвидирован, сообщает пресс-служба республиканского МЧС России. Возгорания было локализовано в 16:21 мск. Открытое горение ликвидировано в 16 часов 30 минут на площади 200 квадратных метров.

«Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Каспийске. Причину установят дознаватели ведомства», – говорится в сообщении спасателей.

Всего к тушению пожара привлекались 67 сотрудников МЧС и 15 единиц техники.

Ранее сообщалось, что днем в Каспийске произошло возгорание двухэтажного здания техстанции и автоцистерны рядом с автозаправкой. Огонь на улице Гагарина охватил 250 квадратных метров. Прокуратура Дагестана по данному факту организовала проверку.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru