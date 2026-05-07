Детские лагеря Ставрополья перед оздоровительной кампанией проверят до 20 мая

В этом году будут отдыхать более 90 тысяч школьников Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае совсем скоро стартует летняя детская оздоровительная кампания. Губернатор региона Владимир Владимиров поручил краевому министерству образования и администрациям округов до 20 мая проверить готовность всех детских лагерей к открытию, при этом особое внимание он призвал уделить вопросам безопасности.

Глава края отметил, что загородные лагеря должны быть обеспечены круглосуточной охраной, а все объекты детского отдыха оборудованы ограждениями, видеонаблюдением и современными системами противопожарной безопасности. Для лагерей с собственными водоёмами необходимо предусмотреть подготовленных спасателей и провести проверку самих водоёмов на безопасность.

Также губернатор дал поручение краевому минздраву убедиться, что каждый лагерь из реестра имеет медицинскую лицензию или договор с медицинским учреждением. Все педагоги и вожатые должны пройти профессиональную подготовку. Владимир Владимиров подчеркнул, что взрослые обязаны сделать всё, чтобы детские каникулы прошли интересно, полезно и безопасно, оставив только приятные воспоминания.

В этом году на Ставрополье будут работать 20 загородных, 625 дневных, шесть санаторных и пять палаточных лагерей, а отдохнуть смогут более 90 тысяч школьников.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru