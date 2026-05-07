Шесть музеев Ставрополья переоснастят по нацпроекту в 2026 году

В Ставропольском крае продолжается модернизация музейных пространств. В Левокумском округе после завершения капитального ремонта здания музея специалисты приступили к его техническому переоснащению. Как сообщил в своих соцсетях губернатор Владимир Владимиров, работы реализуются в рамках президентского национального проекта.

По его словам, в музее будут установлены современные мультимедийные системы, интерактивные панели, а также климатическое оборудование и новая подсветка, необходимая для сохранения уникальных экспонатов. Кроме того, для проведения лекций и встреч закупят современное оснащение. В настоящее время работы находятся на завершающей стадии.

Глава региона отметил, что история края и всей страны — это основа будущего, и особенно важно, чтобы она была интересна молодёжи и детям.

Всего в 2026 году техническая база будет обновлена в шести музеях Ставрополья. Помимо Левокумского, модернизация проходит в музеях Ставрополя, Невинномысска, Кисловодска и Ипатово, а также Кочубеевского округа. На эти цели из бюджетов всех уровней выделено более 24 миллионов рублей.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru