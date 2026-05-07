В Чечни ввели в эксплуатацию жилье для пострадавших от наводнения

Общая площадь жилья превышает 18 тыс. кв. метров.

В селе Новый Беной Гудермесского района Чечни состоялась торжественная церемония вручения ключей от новых домов семьям, которые лишились жилья из-за паводков и оползней. Об этом сообщил в своих соцсетях глава республики Рамзан Кадыров.

По его словам, всего за месяц и девять дней строители возвели 143 новых дома общей площадью более 18 тысяч квадратных метров. Кроме того, для обеспечения комфорта жителей была построена современная инженерная инфраструктура протяжённостью свыше 20 километров и автомобильные дороги длиной более 30 километров.

Кадыров подчеркнул, что главная задача заключалась не только в быстром восстановлении утраченного жилья, но и в создании современного жилого массива со всеми удобствами. Все дома полностью благоустроены, оснащены мебелью и подключены к коммунальным сетям.

В завершение мероприятия глава республики лично вручил новосёлам документы на жильё.

Напомним, что в конце марта и начале апреля из-за сильных дождей в Дагестане и Чечне произошло масштабное наводнение, из-за чего в регионах был введён режим ЧС федерального уровня. В Дагестане подтопленными оказались почти 10 тысяч домов, более 7 тысяч из них повреждены, шесть человек погибли, свыше 6 тысяч пострадали. В Чечне частично или полностью были разрушены 863 дома.

