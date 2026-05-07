Пожар на подстанции в Махачкале оставил без света более 90 тысяч жителей

В результате инцидента без света осталась часть города Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Махачкале более 90 тысяч человек остались без электричества из-за пожара на подстанции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану.

По данным ведомства, на подстанции 110 кВ «Новая» произошло замыкание и возгорание, что привело к отключению электроэнергии. В результате инцидента без света осталась часть города: это 25 974 домовладения и многоквартирных дома, в которых проживает порядка 90 580 человек.

На место происшествия направлены четыре сотрудника МЧС и одна единица техники.

Напомним, в этот же день спасатели полностью ликвидировали пожар на техстанции в дагестанском Каспийске. Возгорание двухэтажного здания техстанции и автоцистерны на улице Гагарина произошло рядом с автозаправкой. Огонь охватил 250 квадратных метров.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru