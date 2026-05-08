В честь Дня Победы в столице КБР организуют конноспортивный праздник

На старт выйдут жеребцы и кобылы арабской и чистокровной английской породы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

9 мая на Нальчикском ипподроме в Кабардино-Балкарии пройдёт масштабный конноспортивный праздник, который объединит скачки и концертную программу, сообщает администрация главы региона.

В рамках мероприятия запланировано 10 заездов. В них примут участие жеребцы и кобылы арабской и чистокровной английской пород. Дистанции скачек будут варьироваться от тысячи до двух тысяч метров.

Общий призовой фонд соревнований составит около 1,8 млн рублей. Среди разыгрываемых наград – призы, посвящённые Дню Победы, а также памятные призы в честь Героев Советского Союза Алима Байсултанова и Михаила Яхогоева. Отдельно будет вручён приз, учреждённый в память об адмирале Арсении Головко.

Напомним, ранее сообщалось, что в парке Железноводска на Ставрополье появилась именная лавочка в честь 101-летнего ветерана. Михаил Гукасян – единственный оставшийся в городе участник войны.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru