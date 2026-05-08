В столице КЧР установили стену памяти с тысячами фотографий фронтовиков

Черкесск украшают ко Дню Победы. Фото: соцсети главы города.

В Черкесске, столице Карачаево-Черкесии, к 81-й годовщине Победы торжественно обновили «Стену памяти» – масштабную инсталляцию с фотографиями участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщил мэр города Алексей Баскаев в соцсетях.

По словам главы города, за десять лет экспозиция значительно расширилась: теперь на 71 стенде размещено более пяти тысяч снимков, что на 1200 больше, чем ранее. На фотографиях – герои-земляки из всех городов и районов республики.

Особое место занимает стенд, посвящённый 29 Героям СССР и России, восьми полным кавалерам ордена Славы и воинам, освобождавшим Черкесск.

Первая «Стена памяти» появилась в городе десять лет назад, её длина тогда составляла 250 метров. Со временем инсталляция выросла, и теперь её протяжённость превышает 300 метров.

Напомним, ранее сообщалось, что в честь Дня Победы в столице Кабардино-Балкарии организуют конноспортивный праздник. Среди разыгрываемых наград - призы в честь Дня Победы и Героев Советского Союза.

