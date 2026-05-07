В Ставрополе поздравили с Днём Победы 99-летнюю ветерана ВОВ Анну Лещенко

Фото: соцсети главы города.

Мэр Ставрополя Иван Ульянченко накануне Дня Победы посетил ветерана Великой Отечественной войны Анну Ефимовну Лещенко, чтобы лично поздравить её с великим праздником и выразить благодарность за подвиг.

Анна Ефимовна с 1943 года трудилась санитаркой, а затем медсестрой в эвакогоспиталях №376 и №5452 Южного фронта, которые располагались в станице Тбилисской и городе Кропоткине. Она оказывала помощь раненым защитникам, спасая их жизни на передовой и в тылу.

За свой самоотверженный труд и мужество девушка была удостоена ордена Отечественной войны II степени, а также медалей «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За оборону Кавказа» и «За трудовое отличие».

После окончания войны она переехала в Ставрополь, получила высшее образование и, став ветеринарным врачом, посвятила свою жизнь лечению животных. Сегодня Анна Ефимовна находится в добром здравии и всегда рада гостям.

«С большим удовольствием пообщался с ней, поблагодарил за храбрость и мужество, пожелал долгих лет жизни, крепкого здоровья и от всей души поздравил с великим праздником», – поделился впечатлениями Иван Ульянченко.

