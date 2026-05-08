В Ставрополе 9 Мая пройдет автопробег в честь Дня Победы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В день 81-й годовщины Великой Победы по улицам Ставрополя проедет колонна автомобилей – «Марш Победы». Участвовать может любой желающий. Сбор участников начнется в 10:00 у монумента «Стела Героям-Доваторцам», а начало пробега запланировано на 12:00.

На стартовой линии всем желающим выдадут праздничные трафареты, краски и флажки. Однако есть важное условие: любой декор не должен противоречить правилам дорожного движения, а главное – быть надежно закреплен.

«Важно помнить, что при движении, особенно на скорости, элементы декора могут слетать, что недопустимо и наносит урон всему мероприятию и его смыслу», – рассказали в администрации Ставрополя.

Маршрут пробега: улица Доваторцев – улица Лермонтова (объездная дорога) – проспект Кулакова – разворот – обратно по проспекту Кулакова – улица Лермонтова – улица Доваторцев – Деминский круг.

