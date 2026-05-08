На Даниловском кладбище в Ставрополе привели в порядок 700 воинских захоронений.

На Даниловском кладбище Ставрополя экологи и молодежные активисты провели масштабную уборку. Около 150 человек привели в порядок более 2,5 тысячи захоронений, из которых примерно 700 имеют признаки воинских. С собранной территорией вывезли пять КАМАЗов растительного и бытового мусора.

Добровольцы выходили на уборку несколько раз, дождавшись хорошей погоды. Работа на кладбище велась в выходные дни. Активисты расчищали заросшие участки, убирали сухую траву, ветки и бытовой мусор. Особое внимание уделили захоронениям участников Великой Отечественной войны.

«Всего за несколько выходов на уборку им удалось привести в санитарное состояние здесь свыше 2,5 тысячи захоронений, из них около 700 имеют признаки воинских», – поделились в администрации Ставрополя.

Кроме того, к празднованию Дня Победы администрация Промышленного района Ставрополя вместе со студентами обновила красные звезды на памятниках участников Великой Отечественной войны. Добровольцы не планируют останавливаться. Волонтерские марафоны чистоты будут проходить каждую пятницу вплоть до наступления холодов.

