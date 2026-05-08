На Ставрополье установят новые памятники и мемориальные доски ветеранам и бойцам

В Ставропольском крае одобрили установку новых мемориальных объектов в память о героях Великой Отечественной войны и участниках специальной военной операции. Решение приняли на заседании комиссии при краевом министерстве ЖКХ.

Всего поддержали шесть заявок от муниципалитетов. Один из крупнейших объектов появится в Изобильном. Там установят памятник Герою Советского Союза Андрею Титенко – участнику Великой Отечественной войны и Почетному гражданину Ставропольского края. Композиция будет включать скульптуру артиллериста с биноклем, макет 45-мм пушки и знамя. Памятник разместят на гранитном постаменте.

В селе Обильном Георгиевского округа на фасаде школы №21 установят мемориальную плиту майору Александру Краснослободцеву, погибшему в зоне СВО и награжденному орденом Мужества. Инициатором выступил Измайловский полк Росгвардии из Санкт-Петербурга.

Еще одна памятная доска появится в станице Баклановской Изобильненского округа. Ее посвятят Владиславу Петрину, погибшему в ходе спецоперации и награжденному орденом Мужества.

Сразу несколько мемориальных досок установят в Ессентуках. На фасаде школы №4 увековечат память Максима Шабашова, а на здании школы №1 разместят доски в честь Артема Погосова и Ростислава Болдинова. Все военнослужащие погибли при исполнении воинского долга и были награждены посмертно.

