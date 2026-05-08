Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика8 мая 2026 9:52

Перед Днем Победы из Пятигорска в зону СВО отправили шесть КАМАЗов с водой

Для бойцов подготовили 70 тонн груза в небольших бутылках
Ева ТКАЧЕНКО
Перед Днем Победы из Пятигорска в зону СВО отправили шесть КамАЗов с водой. Фото: соцсети Владимира Владимирова

Перед Днем Победы из Пятигорска в зону СВО отправили шесть КамАЗов с водой. Фото: соцсети Владимира Владимирова

Из Пятигорска в зону специальной военной операции отправили сразу шесть КАМАЗов с гуманитарной помощью для бойцов 34-й мотострелковой бригады и бригады «Терек». Основную часть груза составила питьевая вода – около 70 тонн.

В этот раз груз сформировали преимущественно из полулитровых бутылок.

«Это принципиально, когда подвоз продовольствия на позиции обычным транспортом невозможен, и на помощь приходят дроны», – поделился губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

В сборе гуманитарного груза участвовали жители Пятигорска, местные предприниматели и общественники. Помимо воды, с начала года в зону СВО из города уже отправили более 230 тонн различных грузов. Бойцам передают продовольствие, средства личной гигиены, строительные материалы, инструменты и специальное оборудование.

Губернатор поблагодарил главу Пятигорска Дмитрия Ворошилова и всех жителей, которые помогают в формировании гуманитарной помощи для военнослужащих.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru