Перед Днем Победы из Пятигорска в зону СВО отправили шесть КАМАЗов с водой

Из Пятигорска в зону специальной военной операции отправили сразу шесть КАМАЗов с гуманитарной помощью для бойцов 34-й мотострелковой бригады и бригады «Терек». Основную часть груза составила питьевая вода – около 70 тонн.
В этот раз груз сформировали преимущественно из полулитровых бутылок.
«Это принципиально, когда подвоз продовольствия на позиции обычным транспортом невозможен, и на помощь приходят дроны», – поделился губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
В сборе гуманитарного груза участвовали жители Пятигорска, местные предприниматели и общественники. Помимо воды, с начала года в зону СВО из города уже отправили более 230 тонн различных грузов. Бойцам передают продовольствие, средства личной гигиены, строительные материалы, инструменты и специальное оборудование.
Губернатор поблагодарил главу Пятигорска Дмитрия Ворошилова и всех жителей, которые помогают в формировании гуманитарной помощи для военнослужащих.
