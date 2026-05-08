Работникам агропредприятия на Ставрополье выплатили 800 тысяч долга по зарплате

В Георгиевском округе Ставрополья работникам сельскохозяйственного предприятия выплатили задолженность по зарплате после проверки прокуратуры. Общая сумма долга перед сотрудниками превысила 800 тысяч рублей.

Нарушения выявили во время проверки исполнения трудового законодательства. Выяснилось, что предприятие не выплатило заработную плату 11 сотрудникам. После этого надзорное ведомство внесло представление руководителю организации. В результате задолженность перед работниками была полностью погашена.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru