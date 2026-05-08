Северный Кавказ
НовостиОбщество8 мая 2026 11:30

Работникам агропредприятия на Ставрополье выплатили 800 тысяч долга по зарплате

После вмешательства прокуратуры сотрудники получили более 800 тысяч рублей
Ева ТКАЧЕНКО
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Георгиевском округе Ставрополья работникам сельскохозяйственного предприятия выплатили задолженность по зарплате после проверки прокуратуры. Общая сумма долга перед сотрудниками превысила 800 тысяч рублей.

Нарушения выявили во время проверки исполнения трудового законодательства. Выяснилось, что предприятие не выплатило заработную плату 11 сотрудникам. После этого надзорное ведомство внесло представление руководителю организации. В результате задолженность перед работниками была полностью погашена.

«Прокуратура внесла руководителю организации представление. В настоящее время задолженность по заработной плате полностью погашена», – добавили в прокуратуре СК.

