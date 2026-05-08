Бессмертный полк в Кисловодске перенесли на 17:00

В Кисловодске шествие Бессмертного полка перенесли на 17:00. Об этом сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев. По его словам, такое решение приняли из-за действующей на территории Ставропольского края беспилотной опасности.

«Прошу следить за передаваемыми сообщениями и оставаться в безопасных местах», – написал он в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье 8 мая временно приостановили работу аэропортов краевой столицы и Минеральных Вод. Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели из-за атаки вражеских дронов на административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru