НовостиОбщество8 мая 2026 13:10

Более 40 соцконтрактов заключили в Кочубеевском округе Ставрополья в 2026 году

Жители открывают мастерские, фермы и собственный бизнес
Ева ТКАЧЕНКО
Более 40 соцконтрактов заключили в Кочубеевском округе Ставрополья в 2026 году. Фото: администрация Кочубеевского округа

Более 40 соцконтрактов заключили в Кочубеевском округе Ставрополья в 2026 году. Фото: администрация Кочубеевского округа

С начала 2026 года в Кочубеевском округе Ставрополья заключили уже 43 социальных контракта. Жители получают господдержку на открытие собственного дела, развитие подсобного хозяйства и преодоление трудной жизненной ситуации. В этом году округу на эти цели выделили 9,3 млн рублей.

Самыми популярными направлениями остаются открытие бизнеса и ведение личного подсобного хозяйства. Благодаря соцконтрактам жители округа запускают студии красоты, автомастерские, кондитерские, занимаются разведением животных и выращиванием овощей в теплицах.

Так, житель села Кочубеевского Никита Михно наладил производство садовой мебели из массива дерева. Омар Абдуллабеков из поселка Тоннельного занялся разведением овец, а Виктория Самойлова открыла производство авторских кондитерских изделий.

«Соцконтракт – одна из наиболее востребованных мер поддержки, обеспечивает уверенность в завтрашнем дне», – пояснили в администрации муниципалитета.

Всего в Ставропольском крае в 2026 году планируют заключить около 4,5 тысячи социальных контрактов.

