На остановках Кисловодска появились панно о Великой Отечественной войне. Фото: администрация Кисловодска

В Кисловодске к 9 Мая остановки общественного транспорта украсили тематическими панно «Город-госпиталь». Новое оформление посвятили истории города в годы Великой Отечественной войны, когда курорт стал одним из крупнейших госпитальных центров страны.

Панно разместили в разных общественных пространствах города, чтобы их могли увидеть не только местные жители, но и туристы. На остановках появились материалы, напоминающие о работе госпиталей, врачей, медсестер и жителей Кисловодска, которые помогали фронту и спасали раненых бойцов.

«Хочется, чтобы люди, проходя по улицам, видели эти материалы и вспоминали, какой вклад внес наш город в Победу. Память должна быть рядом с нами не только в музеях и книгах, но и на улицах, где каждый день идут жители, школьники, гости курорта», – поделился мэр города Евгений Моисеев.

По его словам, во время Великой Отечественной войны Кисловодск принял тысячи раненых солдат. В городе работали госпитали, а местные жители активно помогали медикам и фронту. Именно этой странице истории и посвящены новые панно на остановках.

