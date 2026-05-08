Общественный транспорт Ставрополя 9 Мая будет ходить до полуночи

В День Победы жители Ставрополя смогут уехать домой после праздничных мероприятий даже поздно вечером. Работу общественного транспорта продлят до полуночи.

Изменения связаны с проведением праздничных мероприятий и перекрытием центральных улиц.

«Наша задача – обеспечить безопасность и комфортное возвращение жителей домой после праздника», – рассказал мэр города Иван Ульянченко.

С 06:00 утра и до конца дня изменятся маршруты транспорта, который обычно проходит через центр Ставрополя. Ограничения затронут проспекты Карла Маркса и Октябрьской Революции, а также улицы Пушкина, Дзержинского, Артема, Булкина и Советскую. На время перекрытий автобусы направят по улицам Голенева, Ленина и Мира.

Изменения коснутся и юго-западной части города. Из-за перекрытия проспекта Российского, улиц Ивана Щипакина и Павла Буравцева общественный транспорт пустят по улицам Рогожникова, Тухачевского и Западному обходу.

Кроме того, в Ставрополе усилят работу некоторых маршрутов. До 23:00 на линии будут работать автобусы №14, 36, 37 и 52. В вечернее время, с 21:00 до 22:30, дополнительно запустят троллейбусы №2, 9 и 13.

После праздничных мероприятий троллейбусы будут ожидать пассажиров на остановках «Железнодорожный вокзал», «Дворец бракосочетаний» и «Школа №5».

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru