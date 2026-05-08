Молодые родители Кировского округа Ставрополья получат наборы для новорожденных

В состав набора входят памперсы, пеленки, боди, бутылочки для кормления и соски. Фото: администрация Кировского округа.

В Кировском округе Ставрополья меры поддержки молодых родителей дополнены новой муниципальной помощью. С этого года они будут получать подарочные наборы для новорожденных. Первый такой набор уже вручили молодой маме прямо в роддоме.

Мерой поддержки семей с новорожденными дополнена новая муниципальная программа по социальному развитию Кировского округа. На эти цели в бюджете предусмотрено 1,2 млн рублей. В состав набора входят памперсы, пеленки, боди, бутылочки для кормления и соски. Такие наборы будут получать все женщины с постоянной пропиской в округе, рожающие в местном роддоме.

«Эта мера поддержки молодых родителей – знак нашей заботы о семьях и маленькая помощь в начале большой родительской ответственности. Она дополнит комплекс мер поддержки семей с детьми, которые действуют в регионе. Мы рады поддерживать семьи в самый важный для них момент и сделать их проживание в округе комфортнее», – рассказали в пресс-службе администрации округа.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru