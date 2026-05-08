Первый вокальный конкурс «Голос региона» состоится на Ставрополье 13 мая

Участие в «Голосе региона» приняли 25% от всех музыкантов в крае.

В Ставрополе состоится финал главного вокального конкурса края «Голос региона». Как рассказали в пресс-службе министерства экономического развития края, сбор заявок длился несколько месяцев. Более полусотни ставропольских артистов отправляли свои визитки и прошли отбор с помощью народного голосования. Из них более 20 человек выступят на гала-концерте.

Ставропольские исполнители представят культурный код региона с помощью уникальных и аутентичных композиций. В основе текстов – личные переживания, истории любви, драмы. Гостей ждет многожанровость от фольклора и джаза до рока и рэпа. Посетить концерт 13 мая во Дворце детского творчества смогут все желающие. Мероприятие начнется в 16.30 мск.

«Мы провели обследование влияния креативных индустрий на экономику Ставрополья. В перечне видов экономической деятельности в сфере творческих индустрий в крае развивается порядка 200 исполнителей и авторов песен. Отрасль занимает 2,7% от общего числа креативных предпринимателей в крае. Наша задача – стимулировать бизнес выходить «из тени» и развивать с помощью господдержки, – рассказали в министерстве.

Участие в «Голосе региона» приняло 25% от всех музыкантов в крае. Конкурс выступил одной из нефинансовых мер поддержки для творцов и позволил привлечь продюсеров к авторским проектам.

