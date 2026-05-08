В округе на Ставрополье сплели для бойцов СВО 120-метровую маскировочную сеть

В ближайшие дни маскировочную сеть в составе гуманитарного груза передадут в зону спецоперации. Фото: администрация Кочубеевского округа

В преддверии Дня Победы на центральной площади села Кочубеевского развернули увеличенную копию Георгиевской ленты, а также изготовленную волонтерами 120-метровую маскировочную сеть. Как рассказали в пресс-службе администрации Кочубеевского округа, в патриотической акции приняли участие более пятисот жителей округа: школьники, студенты, представители трудовых коллективов, общественных организаций.

«Жители округа вновь продемонстрировали, что сила России – в единстве и взаимной поддержке. Большая маскировочная сеть – благодарность нашим военнослужащим от сотен неравнодушных людей. Такие акции объединяют поколения и напоминают, как важно быть вместе ради общей цели», – говорится в сообщении пресс-службы мэрии округа.

В ближайшие дни маскировочную сеть в составе гуманитарного груза передадут в зону спецоперации.

