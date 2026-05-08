На Ставрополье открыли памятник Герою Советского Союза Андрею Титенко

Сегодня в Изобильном прошла торжественная церемония открытия памятника нашему земляку - Герою Советского Союза Андрею Лаврентьевичу Титенко. В нем приняли участие губернатор Владимир Владимиров, семья Андрея Лаврентьевича, представители органов власти, ветеранских организаций, участники СВО, молодежь, военнослужащие. Почетное право открыть памятник было предоставлено внучке и правнучкам героя.

Губернатор Владимир Владимиров обратился к собравшимся с воспоминаниями о герое.

«Мы были хорошо знакомы с Андреем Лаврентьевичем. Я всегда заезжал к нему в преддверии нашего самого главного праздника чтобы поздравить. Чтобы поблагодарить. Чтобы поговорить с этим удивительным человеком о его фронтовой судьбе, о годах восстановления нашей страны после войны», – сказал Владимир Владимиров.

На церемонии открытия памятника звучали песни и стихи военных лет. Завершился митинг небольшим военным парадом.

Андрей Лаврентьевич Титенко участвовал в боях за освобождение Украины, Крыма, Прибалтики, командуя противотанковым орудием. Участвовал в боях на Северном Кавказе, в Сталинградской битве, в Кенигсбергской операции. Трижды был ранен. В 1945 году его расчет противотанкового орудия во время боя в восточной Пруссии 4 часа отбивал непрерывные атаки гитлеровцев, наносил им большие потери в живой силе и боевой технике. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1945 года гвардии младший сержант, командир орудийного расчета Титенко Андрей Лаврентьевич был удостоен звания Героя Советского Союза. В послевоенное время являясь членом краевой организации ветеранов войны, Андрей Лаврентьевич активно принимал участие в работе первичных ветеранских организаций в городском округе. Проводил работу по патриотическому воспитанию молодежи.

