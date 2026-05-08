На Ставрополье полностью сняты ограничения по аэропортам Ставрополь и Минводы

Авиакомпании совместно с Росавиацией отрабатывают новые графики вылетов

Ограничения по аэропортам Ставрополь и Минводы полностью сняты. Они вернулись в штатный режим работы. Продолжается вылет и прием задержанных рейсов. Об этом сообщил в своих соцсетях глава Ставрополья Владимир Владимиров. Сейчас нужно следить за расписанием.

«Что касается отмененных рейсов, то сейчас авиакомпании совместно с Росавиацией отрабатывают новые графики вылетов. Позже они должны быть опубликованы на сайтах авиакомпаний», - написал губернатор.

Напомним, ранее сообщалось, что утром 8 мая в аэропорту Минеральных Вод отменили несколько рейсов на вылет и прилет после ограничений, введенных из-за атаки БПЛА на центр управления воздушным движением в Ростове-на-Дону. На юге страны из-за этого начали срочно менять схемы воздушного движения и расписание рейсов. Под отмену в Минводах попали рейсы в Ереван, Стамбул, Сочи и Самару. Также были отменены два рейса в Санкт-Петербург.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru