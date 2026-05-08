На Ставрополье туристам запретят отдых в заказнике «Новотроицкий»

Заказник, созданный для сохранения редких видов птиц и млекопитающих, используется местными жителями для проезда. Фото: Пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

Прокуратура выявила нарушения в заказнике «Новотроицкий» и потребовала усилить его защиту. Надзорное ведомство провело проверку на особо охраняемой природной территории в Изобильненском округе Ставропольского края. Заказник был создан для сохранения редких видов птиц и млекопитающих, однако его используют не по назначению: местные жители регулярно проезжают через территорию, а туристы устраивают привалы.

Кроме того, проверка показала, что на некоторых участках необходимо установить дополнительные информационные таблички.

Для устранения нарушений прокуратура внесла представление в «Дирекцию особо охраняемых природных территорий Ставропольского края» и региональное министерство природных ресурсов.

