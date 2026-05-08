НовостиОбщество8 мая 2026 19:02

Глава СКР поручил ускорить расследование дела о смерти младенца в Ессентуках

По данным следствия, из-за неверной тактики родов младенец получил тяжёлые травмы и спустя пять месяцев умер
Татьяна ГУЩИНА
Сегодня никто к ответственности не привлечён, а расследование уголовного дела затянулось. Фото:су скр

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился ускорить расследование уголовного дела о смерти младенца в Ессентуках. По словам матери ребёнка, причиной трагедии стала неквалифицированная медицинская помощь. Следствие установило, что из-за неправильно выбранной тактики ведения родов младенец получил серьёзные травмы внутренних органов и спустя пять месяцев скончался. Расследование дела затягивается, к ответственности пока никто не привлечён.

Согласно материалам уголовного дела, в сентябре 2025 года женщина поступила в один из родильных домов Ессентуков. Из-за ошибочных действий медиков у новорождённого были диагностированы тяжёлые повреждения, он долго находился в критическом состоянии и умер в феврале этого года.

Уголовное дело было возбуждено в ноябре 2025 года, ранее Бастрыкин уже требовал доклад по нему. Теперь глава СК России вновь поручил ускорить следственные действия и представить отчёт о проделанной работе. Контроль за исполнением этого поручения возложен на центральный аппарат Следственного комитета России.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru