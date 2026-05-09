В округе на Ставрополье в честь Дня Победы высадили 850 абрикосовых деревьев

Общая протяженность новой зеленой зоны составила более 1300 метров. Фото: администрация Апанасенковского округа

В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на въезде в село Дивное Апанасенковского округа появилась новая зеленая зона. В рамках акции «Сад памяти» национального проекта сотрудники администрации, представители территориального отдела и активные жители высадили 850 саженцев абрикоса. Каждое дерево стало символом благодарности поколению победителей и вкладом в будущее округа.

Как рассказали в пресс-службе администрации округа, для посадки абрикос выбрали не случайно – это традиционная для юга России культура, которая не только украшает ландшафт, но и символизирует долголетие, плодородие и возрождение. Общая протяженность новой зеленой зоны составила более 1300 метров.

«День Победы – это память о подвиге наших предков, символ возрождения и новой жизни. Каждый саженец – вклад в будущее округа, его красоту и экологию. Пусть эти деревья растут и крепнут, даря радость жителям и гостям села на долгие годы! Благодарим всех, кто нашел время присоединиться к замечательной акции», – сообщили в мэрии округа.

Все саженцы выращены в предприятии лесного хозяйства соседнего города Ипатово, что гарантирует их высокую приживаемость в местных почвенно-климатических условиях. Специалисты уже проверили систему полива и закрепили деревья, чтобы защитить от ветровой эрозии, характерной для восточных территорий края.

Между тем, акции по высадке деревьев в преддверии Дня Победы проходят в Апанасенковском округе каждый год. В прошлом году в селе Дивном по улице Шевченко высадили саженцы белой акации, а парк села Апанасенковского украсили саженцы скального можжевельника.

