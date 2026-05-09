Перед парадом Победы в Ставрополе возложили цветы к Вечному огню

Собравшиеся почтили минутой молчания память советских воинов и жителей Ставрополья, погибших в годы войны. Фото: пресс-служба губернатора СК Фото: другой источник..

В день 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Ставрополе состоялась торжественная церемония возложения цветов на мемориале «Вечная слава». Вместе с жителями края участие в ней принял глава Ставрополья Владимир Владимиров.

К церемонии присоединились участники специальной военной операции, представители общественных организаций, юнармейцы и молодежь. Собравшиеся почтили минутой молчания память советских воинов и жителей Ставрополья, погибших в годы войны.

Глава региона возложил цветы к плитам с именами бойцов, павших при освобождении краевого центра, а также к памятнику генералу армии Иосифу Апанасенко.

«Вечный огонь напоминает нам о цене мира и свободы. Здесь мы склоняем головы перед подвигом тех, кто защитил родную землю и подарил нам будущее. Их мужество и самоотверженность навсегда останутся для нас нравственным ориентиром. Сегодня эту эстафету доблести продолжают наши военнослужащие, которые с честью выполняют свой долг, защищая интересы страны. Память о героях живет в наших сердцах и объединяет поколения», – сказал Владимир Владимиров.

Напомним, днем ранее сообщалось, что в Ставрополе открыли памятник Герою Советского Союза Андрею Титенко. Почетное право открыть монумент было предоставлено внучке и правнучкам героя.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru