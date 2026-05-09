В округе на Ставрополье ветеранов с Днём Победы поздравили школьники

Школьники подготовили для ветеранов праздничное выступление. Фото: администрация Кочубеевского округа

Сотрудники администрации Кочубеевского округа и учащиеся школ поздравили с 81-й годовщиной Великой Победы проживающих в муниципалитете ветеранов – Павла Ивановича Свистулу и Алексея Андреевича Шкуратенко.

Павел Иванович сражался на Сталинградском фронте и Курской дуге, в послевоенные годы удостоен ордена Ленина и звания Героя Социалистического Труда.

Алексей Андреевич за заслуги на фронте отмечен орденами Отечественной войны II степени и Красной Звезды, медалями Жукова и «За победу над Германией».

«Наши герои стали свидетелями и непосредственными участниками исторических событий. Забота о ветеранах и сохранение памяти об их подвиге – наш общий долг перед поколением победителей, – отметил Глава Кочубеевского округаОлег Борзов.

Встреча прошла тепло и трогательно. Школьники подготовили для ветеранов праздничное выступление.

