В Красногвардейском округе на Ставрополье поздравили единственного ветерана ВОВ

Жизненный путь Петра Петровича - пример беззаветного служения родной земле. Фото: администрация Красногвардейского округа

В канун Дня Победы в Красногвардейском округе поздравили единственного оставшегося в живых участника Великой Отечественной войны Петра Петровича Полякова. Как рассказали в пресс-службе мэрии округа, Петр Петрович родился в 1926 году в селе Привольном Красногвардейского района.

Когда началась война, семиклассник пошел работать трактористом. В 1943 году юноша ушел на фронт: был минометчиком, затем топографом. После Победы участвовал в войне с Японией. Завершил службу в 1950 году. Его боевой путь отмечен орденом Отечественной войны, медалями «За Победу над Японией», «За Победу над Кореей».

Трудовой путь Петра Петровича – пример беззаветного служения родной земле: работал старшим инженером на газопроводе, управляющим, председателем колхоза.

«Петр Петрович – наша живая легенда, человек, чья юность прошла под свист пуль. Низкий поклон ему за мужество, стойкость и вклад в развитие округа. Мы обязаны помнить, какой ценой завоевано наше мирное небо, и делать всё, чтобы ветераны чувствовали нашу заботу и благодарность», – рассказал временно исполняющий полномочия главы Красногвардейского округа Эдуард Колтунов.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru