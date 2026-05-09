На Ставрополье доставили частицу Вечного огня из города-героя Волгограда

Арзгирчане стали свидетелями слияния двух огней в факеле памяти. Фото: администрация Арзгирского округа.

В преддверии Дня Победы делегации от каждого поселения Арзгирского округа собрались на главной площади муниципалитета, чтобы зажечь свои огни от Вечного огня на Мамаевом кургане и Вечного огня в селе Арзгир на памятнике односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Право вынести частицу огня, привезенную из города-героя Волгограда, было предоставлено Захару Пинчуку, правнуку участника Сталинградской битвы Василия Афанасьевича Иванько и Артему Гвоздецкому, правнуку участника Сталинградской битвы Михаила Андреевича Гвоздецкого. Почетное право зажечь факел памяти предоставили ученикам средней школы №1.

Арзгирчане стали свидетелями слияния двух огней в факеле памяти – как символа связи поколений, которые чтят и помнят подвиг героев! Огонь памяти отправился в поселения округа, где были зажжены Вечные огни и свечи.

Также в преддверии Дня Победы в Арзгирском округе прошли церемонии награждения. Медалью отличника постовского движения были награждены ученики 11 класса школы №3 Роман Камышанов и Евгений Уманец. Медалью «Волонтер. За содействие СВО», утвержденной администрацией округа, отмечен Евгений Мохов, руководитель волонтерской группы «Добровольцы. Помощь фронту».

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru