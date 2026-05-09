Сводный школьный хор выступил в Курском округе Ставрополья в день Победы

Юные музыканты исполнили «День Победы». Фото: администрация Курского округа

Сегодня в станице Курской на празднике, посвященном 81-й годовщине Великой Победы, выступил сводный хор из трех школ. Юные музыканты исполнили «День Победы» - песню, которая давно стала негласным гимном 9 Мая. Вместе со школьниками пели все присутствующие.

Как рассказали в пресс-службе администрация Курского округа, ребята имеют большой опыт таких выступлений, так как регулярно участвуют в тысячном детском хоре Ставрополья. В Курской хором руководит учитель музыки из школы №2 Галина Васильевна Белявцева, педагог с тридцатилетним стажем.

Также в станице прошел Парад Победы, шествие Бессмертного полка, возложение цветов на мемориале павшим в годы Великой Отечественной и Гражданской войн. В торжественных мероприятиях приняли участие представители учреждений и организаций, казаки, юнармейцы, школьники, труженики тыла, участники СВО.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ставрополе во время выступления Сводного детского тысячного хора «Поющая юность Ставрополья» на Крепостной горе ребята надели бейджики с фотографиями ковавших победу героев из семейных архивов.

