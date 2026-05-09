Порядка 90 тысяч человек прошли в рядах «Бессмертного полка» в Ставрополе

В День Победы в Великой Отечественной войне в Ставрополе прошло традиционное шествие «Бессмертного полка». В очном формате мероприятия в краевом центре приняли участие около 90 тысяч человек.

В колонне «Бессмертного полка» вместе с земляками – участниками специальной военной операции – прошел губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Глава региона нес портреты ставропольцев-героев Великой Отечественной войны: Героя Советского Союза Ивана Алексеевича Щипакина и одной из четырёх женщин в Советском Союзе, ставших полными кавалерами ордена Славы, Матрёны Семёновны Наздрачёвой.

К акции «Бессмертный полк» в этом году присоединились жители около 200 населенных пунктов Ставрополья.

«Каждый портрет – это память о мужестве и подвиге наших предков. За каждой историей – человеческая жизнь и наследие, которое объединяет нас всех. Мы гордимся нашими героями и сохраняем память о защитниках Родины всех поколений», – сообщил Владимир Владимиров.

