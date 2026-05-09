Шесть тысяч порций солдатской каши приготовили в Предгорье на Ставрополье 9 мая

Для жителей и гостей округа приготовили более 6 тысяч порций солдатской каши из продуктов местных аграриев. Фото: администрация Предгорного округа

Предгорный округ отметил 81-ю годовщину Великой Победы масштабным гастрономическим марафоном. В этом году полевые кухни развернули во всех 43 населенных пунктах. Для жителей и гостей округа приготовили более 6 тысяч порций солдатской каши из продуктов местных аграриев, сварили 300 литров шулюма и 1000 литров казачьего чая из целебных трав.

«Хочется, чтобы теплоту великого праздника ощутили все жители от районного центра до отдаленного хутора. В каждой порции каши - труд наших земляков и щедрость ставропольской земли. Объединяя людей за общим столом, мы сохраняем живую нить времен и добрые традиции гостеприимства», – рассказали в пресс-службе администрации Предгорного округа.

К 9 Мая в Предгорье подготовили большую патриотическую программу. По улицам прошел парад военной техники и автопробег по местам боевой славы. Важной частью торжеств стали благотворительные ярмарки: все вырученные средства от продажи ремесленных изделий будут направлены на поддержку участников специальной военной операции.

Для молодежи и детей работают интерактивные площадки с историческими реконструкциями и мастер-классами. Завершатся мероприятия чествованием жителей, внесших вклад в развитие округа, и выступлениями творческих коллективов Ставрополья.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru