Более 10 тысяч человек прошли в праздничном шествии в курортном Кисловодске

Мероприятие привлекло более 10 тысяч кисловодчан и гостей курорта. Фото: администрация Кисловодска

9 мая в Кисловодске состоялось торжественное шествие, посвящённое 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По данным городской администрации, в мероприятии приняли участие более десяти тысяч местных жителей и гостей курорта.

«Это самый яркий и дорогой для каждого россиянина праздник. В шествии участвовали более 10 тысяч человек. Все они — потомки героев, подаривших нам мирное небо. Сегодня звучат поздравления и истории фронтовиков. Кисловодск празднует День Победы по-настоящему ярко и от всей души», — рассказал в своих соцсетях глава города Евгений Моисеев.

Напомним, ранее сообщалось, что 9 мая в станице Ессентукской на Ставрополье показали реконструкцию обороны советского передвижного госпиталя. Зрителей вернули в далекий 1942 год, когда фашисты наступали по всем фронтам и не щадили на своем пути никого.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru