В Ставропольском крае подсчитали ондатр и водных полёвок

Ондатры - скрытные животные. Фото: соцсети минприроды СК

Специалисты министерства природных ресурсов Ставропольского края завершили учёт двух скрытных видов животных - ондатры и водной полёвки. Эти зверьки большую часть жизни проводят в подземных норах у воды. Они выбирают сырые участки с густой травой и мягкой почвой, где можно рыть ходы и оставаться незаметными для хищников. Ондатры и водные полевки быстро размножаются и умеют грамотно прятаться.

«Для подсчёта их численности используется специальная методика, позволяющая вычислить примерную плотность популяции на гектар или километр берега», - рассказали в соцсетях специалисты ставропольского краевого минприроды.

По предварительным данным, численность животных осталась примерно на уровне прошлых лет: ондатр насчитывается около 22 тысяч особей, водных полёвок - около 5 тысяч. Основной ареал их обитания - Новоселицкий, Ипатовский, Изобильненский, Апанасенковский и Андроповский округа.

Учётом занимаются охотничьи хозяйства, инспекторы министерства и егеря Дирекции особо охраняемых природных территорий.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru