В Дагестане двое детей выпали из окон

В Дагестане зафиксированы первые в этом году случаи выпадения малолетних детей из окон. Оба инцидента произошли в первые тёплые дни. Дети выжили, но получили тяжёлые травмы.

Как отмечают в МВД республики, обычно такие трагедии связаны с тем, что дети опираются на москитную сетку в оконном проёме, которая не выдерживает их веса. В других случаях ребёнок просто оказывается рядом с открытым окном и по неосторожности выпадает наружу.

Правоохранители и спасатели неоднократно предупреждали родителей о необходимости внимательно следить за детьми и не оставлять окна открытыми.

В связи с участившимися случаями выпадения детей из окон, МВД Дагестана в очередной раз призывает взрослых позаботиться о безопасности детей: установить на окна блокираторы, не оставлять их открытыми и не надеяться на москитные сетки, которые не рассчитаны на вес ребёнка.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru