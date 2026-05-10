Двигатель самолёта Героя России вернулся в Ингушетию спустя 80 лет

В городе Воинской Славы Малгобеке открыли арт-объект, посвящённый легендарному лётчику, Герою России Мураду Оздоеву. Основой стал двигатель его самолёта, поднятый со дна озера Большой Иван в Псковской области. Его удалось найти спустя десятилетия после окончания Великой Отечественной войны.

Мурад Оздоев ушёл на фронт добровольцем. За время войны он совершил более 240 боевых вылетов, сбил 8 вражеских самолетов. Прошёл путь от молодого пилота до опытного боевого командира, став одним из прославленных асов своего времени. Его имя вписано в историю как символ верности долгу и Родине.

Глава республики Махмуд-Али Калиматов рассказал, что поисковики, поднявшие двигатель, сделали важное дело - вернули ещё одну страницу истории для будущих поколений. Новый арт-объект станет местом памяти для молодёжи Ингушетии, где можно будет по-настоящему почувствовать связь поколений и понять цену Великой Победы.

