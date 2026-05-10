Служебный пёс помог полицейским Северной Осетии найти гранату и взрывчатку

В Моздокском районе Северной Осетии полицейские при поддержке кинолога и служебной собаки раскрыли преступление. У 32-летнего местного жителя, ранее неоднократно судимого, изъяли боеприпасы.

В поисках подключили кинологическую службу. Немецкая овчарка по кличке Алмаз, обученная на поиск взрывчатых веществ, уверенно указала на нежилую постройку во дворе у подозреваемого. Там оперативники обнаружили целый арсенал: ручную наступательную гранату РГН, снаряжённую взрывчаткой, запал УДЗ к гранатам, а также электродетонатор.

Владельца задержали и поместили в изолятор временного содержания. На допросе он отказался рассказывать, откуда у него взрывчатка и наркотики.

В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru