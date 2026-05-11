На благотворительной ярмарке Кисловодска собрали более 450 тысяч рублей

В Комсомольском парке Кисловодска завершилась большая благотворительная ярмарка «Сердцем Zа наших». Фото: пресс-служба администрация Кисловодска

На благотворительной ярмарке в Кисловодске собрали более 450 тысяч рублей. Мероприятие «Сердцем Zа наших» прошло в Комсомольском парке курорта. В нем приняли участие все школы и детские сады города, родители, дети, педагоги и творческие коллективы. Кроме того, вклад внесли местные артисты и предприниматели.

«Проведение школьных ярмарок в Кисловодске стало уже хорошей традицией. По итогам ярмарки более 450 тысяч рублей будут направлены в фонд “Кисловодск за Наших” на поддержку военнослужащих и их семей. Благодарю всех, кто поддержал ярмарку и вложил в это дело своё время, силы и сердце», — рассказал глава Кисловодска Евгений Моисеев.

Участники ярмарки готовили угощения, приносили созданные своими руками поделки, выступали на сцене. Местные власти поблагодарили и покупателей – за то, что они пришли, понимая, куда пойдут эти средства.

