Ставропольский пансионат размещал на сайте лицензию ростовской больницы

Ставропольское УФАС выдало предупреждение предпринимателю, который разместил недостоверную информацию на сайте пансионата. В учреждении предоставляют услуги по уходу за престарелыми людьми и инвалидами с обеспечением проживания. Как выяснило ведомство, на его сайте отсылали на лицензию, выданную медучреждению в Ростове-на-Дону.

Информация, предназначенная для информирования потребителей, должна отвечать критериям достоверности, в том числе в целях формирования у потребителя верного, истинного представления о лице, оказывающем соответствующие услуги, – говорится в сообщении управления антимонопольной службы по Ставрополью.

Ведомство признало, что действия предпринимателя были направлены на получение преимуществ и причинили неудобства конкурентам. От руководства пансионата потребовали прекратить распространять недобросовестную информацию. В противном случае будет возбуждено антимонопольное дело.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru