НовостиОбщество11 мая 2026 10:29

В поселке на Ставрополье поменяли старый резервуар для воды

Емкость прослужила с 1970-х годов, теперь её заменили на современную.
В посёлке Берёзовском Туркменского округа заменили резервуар чистой воды. Фото: «Ставрополькрайводоканал»

В поселке Березовском Туркменского округа завершили замену резервуара чистой воды. Старая емкость находилась в работе с семидесятых годов прошлого века. Вместе с ней обновили и почти километр подводящего водовода. Новая стальная конструкция рассчитана на 50 кубометров и полностью отвечает санитарным и техническим нормам

«Это позволяет поддерживать оптимальное давление в водопроводной сети, что снижает риск аварий и утечек, особенно в периоды пиковых нагрузок. Благодаря обновлению стабильное водоснабжение получили порядка 300 местных жителей», – сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья.

Кроме того, за последние месяцы в округе провели еще ряд мероприятий по водоснабжению, используя краевые и федеральные деньги. Например, заменили аварийные участки магистральных труб общей длиной более 3,5 км Это улучшило подачу воды почти для 17,5 тысячи человек в пяти населенных пунктах соседнего Благодарненского округа и одиннадцати — Туркменского.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru